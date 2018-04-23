شركة نفط الكويت تعلن السيطرة على حريق نشب في المقوع

الكويت في 23 أبريل/ بنا / أكدت شركة نفط الكويت أن عمليات إنتاج النفط تسير بشكل طبيعي وأن الحريق الذي نشب فجر اليوم، نتيجة تسرب نفطي في منطقة المقوع تحت السيطرة ، ولم تنجم عنه اي اصابات.

وقالت شركة نفط الكويت، في بيان صحفي، نقلا عن وكالة الانباء الكويتية، إن الفرق المعنية بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء قامت بمحاصرة الحريق للحد من انتشاره ، ولا توجد أي قراءات لتسربات الغاز في المنطقة.

وكانت الشركة أعلنت أنه خلال التعامل مع تسرب نفطي في منطقة المقوع نشب حريق قرب منطقة التسرب .



خ.س



بنا 0737 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/23 - 46 : 10 AM