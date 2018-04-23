إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في محيط جامعة القدس

القدس المحتلة في 23 أبريل/ بنا / أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في شارع المدارس ومحيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية إن المواجهات اندلعت الليلة الماضية بين الشبان وقوات الاحتلال، وتجددت صباحا اليوم، وأسفرت عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص الحي، وآخرين بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق.



وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية داهمت محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس، وفتشت عددا من المنازل مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وأضافوا إن الجيش أطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ورد الشبان برشق القوات بالحجارة والعبوات الفارغة، وأشعلوا النار في إطارات سيارات مطاطية.



وأضافوا أن المواجهات لا تزال مندلعة في عدد من شوارع القرية جراء تعطيل المدارس وإغلاق المعهد العربي وهو معهد صناعي يدرس فيه طلبة من مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة.





و.ش/خ.س



بنا 0722 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/23 - 29 : 10 AM