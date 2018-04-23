وزارة الصحة تختتم فعاليات يوم الصحة العالمي 2018 تحت شعار الصحة للجميع

المنامة في 23 أبريل / بنا / اختتمت وزارة الصحة فعاليات الاحتفال بيوم الصحة العالمي تحت شعار "الصحة للجميع" الذي يصادف اليوم السابع من أبريل من كل عام، والذي خصص هذا العام لموضوع "التغطية الصحية الشاملة.. للجميع وفي كل مكان".



ويتم اختيار شعار يوم الصحة العالمي بناء على أهمية المشكلة الصحية ومدى انتشارها بين دول العالم، ويسلط في كل عام الضوء على أحد مجالات الصحة العامة ذات الأولوية، كما تتاح الفرصة للأشخاص في كل مجتمع للمشاركة في الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى صحة أفضل.



وبهذه المناسبة، قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية الدكتورة منال العلوي: "انطلاقاً من الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين كافة، وعبر المراكز الصحية بوزارة الصحة، حرصت الوزارة على أن يكون العلاج في متناول الجميع وتعزيز الدور الوقائي للمحافظة على الصحة، وشعار هذا العام يؤكد أهمية مبدأ الوقاية الذاتية من خلال نشر العادات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى مختلف أفراد المجتمع البحريني".



وأشارت العلوي إلى أن وزارة الصحة تتمتع بمستوى متقدم في الرعاية الصحية الأولية محققة مبدأ الصحة للجميع، حيث تقدم الوزارة خدماتها الوقائية والعلاجية الصحية للجميع من خلال المراكز الصحية المنتشرة في البحرين والبالغ عددها 28 مركزاً صحياً لتغطية جميع الاحتياجات الصحية، محققة بلا فخر شعار هذا العام "الصحة للجميع".



من جانبها، قالت رئيسة الأطباء بالرعاية الصحية الأولية الدكتورة فاطمة يعقوب: " لقد كانت احتفالية يوم الصحة العالمي التي استمرت لمدة 3 اسابيع من خلال جميع المراكز الصحية بالمملكة مميزه هذا العام بمشاركة جميع أقسام المراكز الصحية بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. شراكتنا في هذه الاحتفالية مع العالم في إحياء هذا اليوم، هو إرسال الرسالة السامية التي يحملها يوم الصحة العالمي للعالم هو يوم نفتخر بمشاركتنا فيه لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على الصحة وتعزيز صحة وسلامة المجتمع من أجل مجتمع أكثر صحة".







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0721 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/04/23 - 27 : 10 AM