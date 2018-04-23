"غوغل" تعرض آخر تقنياتها وبرمجياتها في جامعة البحرين السبت المقبل

المنامة في 23 أبريل / بنا / تستضيف جامعة البحرين السبت المقبل حملة غوغل الترويجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم الإعلان عن إطلاق "مجموعة غوغل التطويرية" في المنامة، التي تعتبر المجموعة الرسمية المعتمدة من شركة غوغل.



وحملة غوغل الترويجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبارة عن سلسلة من المؤتمرات التفاعلية، التي توفر آخر التحديثات التي تقوم غوغل باستخدامها، ومنها التكنولوجيا ومنصات البرمجة المفتوحة للمبرمجين ورواد الصناعة.



وتتطلع غوغل إلى مشاركة المختصين في المنطقة بالأفكار الجديدة، والتعليقات على التقنيات المبتكرة، وتعمل هذه الحملة على تشجيع المبرمجين على تصميم حلول التعلم الآلي للهواتف الذكية، وشبكة الإنترنت أو المعلومات السحابية.



وسيكون هناك متحدث رئيس عن غوغل، بالإضافة إلى ثلاثة خبراء مبرمجين من الشركة، سيعرضون آخر أعمال الشركة.



وتقدمت حملة غوغل الترويجية للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بالشكر الجزيل للميسرين الذين سهلوا عملية إقامة هذه الحملة، وهم مجموعة غوغل التطويرية في المنامة، وجامعة البحرين، التي بادرت إلى رعاية الفعالية في مقرها في الصخير، وستارت أب بحرين، الذي ساعد في الترويج للحملة وتنظيم الحدث، وشريك الاتصالات، زين البحرين لدعمهم الحدث.



وسيكون التسجيل لحضور الحملة مجانياً خلال الروابط الموجودة في الانستغرام، والتويتر، والفيسبوك، بعنوان،@GDGManama علماً أن المقاعد محدودة.









أ.ا.ش/خ.س



بنا 0718 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/23 - 26 : 10 AM