أستاذ الصحة العامة بجامعة الخليج العربي يتسلم "جائزة فينوس الطبية" في الهند

تشناي في 23 أبريل / بنا / تسلم أستاذ الصحة العامة المساعد بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتور سلمان حمد الزياني "جائزة فينوس الطبية الدولية للطبيب المتميز في طب المجتمع للعام 2018" المقدمة من مؤسسة "فينوس" العالمية في حفل أقيم في جمهورية الهند، تكريماً لجهوده في مجال طب المجتمع والصحة العامة.



وبهذه المناسبة، أكد الدكتور الزياني في كلمة ألقاها خلال الحفل أهمية الابتكار في القطاعين الصحي والتعليمي، موضحاً الحاجة الماسة إلى أن يكون الابتكار جزءاً أساسياً في استراتيجيات المؤسسات الصحية والتعليمية لبقائهم ضمن دائرة المنافسة والتميز، لافتاً إلى أن المدن الصحية الذكية وما ستوفره من خدمات تشخيصية وعلاجية وتعليمية في المستقبل باستخدام الحلول التكنلوجية المتطورة الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والواقع المعزز والواقع الافتراضي والطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، ستشكل تحديا يلزم التفكير والاستعداد للتغيرات الكبيرة في القطاعين الصحي والتعليمي.



وتمنح الجائزة من مؤسسة فينوس الدولية، ومقرها مدينة تشناي بجمهورية الهند، وتهدف إلى تكريم الأساتذة والعلماء من مختلف التخصصات وحقول المعرفة لما قدموه من إسهامات وجهود في خدمة العلوم والإنسانية، إذ يتنافس على الجائزة العديد من أساتذة الجامعات والمؤسسات الطبية والتعليمية الأخرى من مختلف دول العالم، ويتم تقييم طلبات الترشح من لجنتين تتكونان من عدد من المتخصصين في مختلف المجالات، وتقوم المؤسسة بتكريم الأساتذة والخبراء من مختلف الجنسيات وفي مختلف العلوم والتخصصات الطبية.



يشار إلى أن الدكتور الزياني حاصل على درجة دكتور في الطب، وعلى درجة الماجستير في السياسات الصحية والدراسات السكانية من جامعة الخليج العربي، وعلى درجة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة كوناتكت في الولايات المتحدة، تلقى تعليمه التنفيذي في جامعة هارفرد في مجال استراتيجيات القيادة في القطاع الصحي في كلية هارفرد للصحة العامة، وفي فنون التفاوض في كلية هارفرد كينيدي، حصل على شهادات الدراسات العليا في مجال تعزيز الصحة والتعليم الصحي وفي مجال التدريس الجامعي من جامعة كوناتكت في الولايات المتحدة، ونشر له عدد من البحوث العلمية في مجلات علمية محكمة وقدم عدداً من أوراق العمل في مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية.









أ.ا.ش/خ.س



بنا 0713 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/23 - 19 : 10 AM