الإمارات تقدم حزمتين من المساعدات بقيمة 258 مليون درهم دعما للشعب الفلسطيني

ابوظبي في 23 ابريل /بنا/ بناء على توجيهات رئيس دولة الامارات، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة 74 مليون درهم (20 مليون دولار) ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الاسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم (50مليون دولار أمريكي) لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وتأتي هذه المساعدات، كما ذكرت وكالة انباء الامارات، بعد قمة القدس في الظهران والتي عبرت بصدق عن وقوف العالم العربي صفا واحدا لدعم الشعب الفلسطيني، مثمنة مبادرة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارا للجهود الاماراتية التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته عبر تنفيذ العشرات من المشاريع في الأراضي الفلسطينية.



واوضحت الوكالة أن المساعدات الإماراتية خلال فترة الخمس سنوات الماضية (2012-2017) بلغت 1.68 مليار دولار، تركزت بصفة أساسية في دعم البرامج العامة بقيمة 647.7 مليون دولار وبنسبة 38% ومساعدات لقطاع التعليم بقيمة 348.5 مليون دولار بنسبة 21% ، ومساعدات بقيمة 297.6 مليون دولار لقطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 18% ومساعدات سلعية بقيمة 128.4 مليون دولار بنسبة 8% ومساعدات بقطاع الصحة بقيمة 126 مليون دولار بنسبة 7% ليصل بذلك اجمالي نسبة تلك القطاعات 92% من اجمالي المساعدات خلال نفس الفترة.



خ.س



بنا 0636 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/23 - 40 : 09 AM