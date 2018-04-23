غوتيريش: لا اصلاح للأمم المتحدة دون تغيير مجلس الأمن وعودة وشيكة للحرب الباردة

نيويورك في 23 أبريل/ بنا / قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه توجد هناك مشاكل هيكلية في مجلس الأمن، معلنا عن اعتقاده بعودة الحرب الباردة حاليا.

وقال غوتيرش في مقابلة مع التلفزيون السويدي، اوردت وكالة سبوتنيك مقتطفات منها "في سوريا، هناك العديد من الجيوش المختلفة، والمليشيات المختلفة، وهناك من يحارب العالم بأسره ، ومصالح مختلفة، مشيرا إلى أن حربا باردة تدور هناك".



وأشار في الوقت نفسه إلى أن الوضع الراهن يختلف كثيرا عما كان عليه في عهد الاتحاد السوفيتي، مبينا ان الولايات المتحدة وروسيا لا تشرفان على الجميع مثلما كان عليه الوضع سابقا.

وأكد أن مجلس الأمن الدولي لا يعكس الآن توازن القوى في العالم، ولا يتفق مع الوضع الراهن، معبرا عن اعتقاده أن بعض الدول تسيء استخدام حق الفيتو.



وأشار غوتيرش إلى أن الإصلاح الشامل للأمم المتحدة لا يمكن تحقيقه دون تغيير عمل مجلس الأمن، مبينا ان ثمة عجز لدى الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية.







و.ش/خ.س



بنا 0630 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/23 - 35 : 09 AM