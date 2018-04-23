المستشفى العسكري ينظم يوم البحث العلمي الرابع

المنامة في 23 أبريل / بنا / تحت رعاية قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نظم قسم التدريب والتطوير بالخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري يوم البحث العلمي الرابع، شارك فيه عدد من الأطباء الاستشاريين والمساعدين في مختلف المجالات الطبية.



وقد تم عرض 20 ورقة علمية من البحوث العلمية التي أجريت خلال عام 2017 حيث شهدت البحوث العلمية للمستشفى العسكري زيادة ملحوظة، فشمل عام 2013 ما عدده 13 بحثاً علمياً، ووصل عدد البحوث إلى 82 خلال العام 2017.

كما أقيم على هامش يوم البحث العلمي معرض لتقديم البحوث وعرضها وقد تجاوزت 21 بحثا طبيا.



وقد كرم قائد الخدمات الطبية الملكية الجهات الراعية والداعمة للبحث العلمي منهم رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي ورئيس الكلية الملكية الايرلندية للجراحين البروفيسور سمير العتوم، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والدكتورة مريم الجلاهمة، لجهودهم المتميزة في مسيرة دعم البحث الطبي والعلمي في البحرين.



من جهته، أكد مدير إدارة التدريب والتطوير رئيس لجنة البحث العلمي بالخدمات الطبية الملكية الرائد طبيب أحمد محمد الانصاري أن البحث العلمي أصبح خلال الآونة الأخيرة إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمعات ووسيلة مثلى لتطور أي مجتمع باعتبار أن العامل البشري هو المحرك الأساسي لنمو وتطور وازدهار المجتمعات.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0540 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/23 - 44 : 08 AM