استشهاد شاب من رفح واعتقال خمسة شبان بينهم أسرى محررون

غزة في 23 أبريل/ بنا / أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة، متأثرا بجروحه.



وقالت الوزارة، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، إن عبد الله محمد جبريل شمالي (20 عاما) من سكان حي البرازيل كان أصيب برصاص قوات الاحتلال الجمعة الماضية، وقد أعلن عن استشهاده في مستشفى غزة الأوروبي.



وباستشهاد شمالي يرتفع عدد الشهداء منذ الثلاثين من الشهر الماضي برصاص الاحتلال في قطاع غزة إلى ثمانية وثلاثين شهيداً.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، 5 شبان، من مدينة جنين ومخيمها، بينهم أسرى محررون.



وأفادت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان بعد دهم منازلهم فجر اليوم.





خ.س



بنا 0531 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/23 - 33 : 08 AM