كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية الموجهة ضد بيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت

سيؤول في 23 أبريل/ بنا / قررت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية اليوم وقف بث الدعاية الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت في خط الترسيم العسكري في إطار جهودها لدعم إنجاح القمة المرتقبة بين البلدين.



وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن قرارها لوقف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت يأتي من أجل تخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين وخلق البيئة السلمية لمحادثات القمة بينهما.



يذكر أن الدعاية الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت تعتبر وسيلة رئيسية للحرب النفسية ضدها، وأحد العوامل التي تسبب التوتر العسكري في خط الترسيم العسكري.

وكانت كوريا الشمالية دعت باستمرار إلى وقف بث الدعاية في محادثات مختلفة أجرتها الكوريتان مطلع الألفية الثانية.



وفي 4 يونيو 2004، اتفقت الكوريتان على وقف أنشطة الدعاية في خط الترسيم العسكري، إلا أن كوريا الجنوبية استأنفت بث الدعاية عبر مكبرات الصوت بشكل كامل ردا على التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية في يناير 2016.



وفي سياق متصل نقلت وكالة الانباء "يونهاب" عن مصادر ان الجيش الكوري الجنوبي يعتزم اجراء مشاورات مع الولايات المتحدة لتنسيق الجدول الزمني للتدريبات العسكرية المشتركة مثل "فرخ النسر" و"الحل الرئيسي" ، وسط اجواء انفراج ومحادثات القمة بين الكوريتين.



ومن المتوقع أن تنتهي تدريبات "فرخ النسر" التي كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، في يوم 26 أبريل من الجاري.



أما بالنسبة لتدريبات "الحل الرئيسي" التي تبدأ اليوم وستستمر لأسبوعين، فمن المتوقع وقفها الجمعة 27 أبريل الذي ستقام فيه محادثات القمة بين الكوريتين.

ومن المنتظر أن يجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة جونغ كيونغ-دو مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية فنسنت بروكس بداية الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع.





و.ش/خ.س



بنا 0524 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/23 - 33 : 08 AM