الجيش اليمني مسنودا بطيران التحالف يحرر مواقع جديدة في صعدة

صعدة في 23 أبريل/ بنا / تمكنت قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة في محور علب بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة.



وقالت مصادر عسكرية نقلا عن وكالة الانباء اليمنية إن وحدات من الجيش نفذت، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير "منطقة الظهر" و"مقريع" و"منطقة المشروع" في آل صبحان، إضافة إلى تحرير عدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى من الحوثيين على رأسهم قائد المليشيات في "محور علب" وعشرات الجرحى، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات مواقع وتحركات للمليشيات الانقلابية، أسفرت عن تدمير مخزني أسلحة في منطقة محديدة بمحور علب.

كما شن طيران التحالف العربي غارات جوية على جبال السحي وجبل الحمام وغرب جبل القاهر في الجنوب الشرقي لمدينة الراهدة حيث تتمركز عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية .

و اكد الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، في تصريح لموقع "سبتمبر نت" ان عددا من عناصر المليشيا لقوا مصرعهم، وان الغارات دمرت اربعة اطقم عسكرية على متنها العديد من افراد المليشيا. وقدرت مصادر ميدانية ان اكثر من 30 عنصرا من المليشيا الحوثية سقطوا في هذه الغارة.







خ.س



بنا 0510 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/23 - 20 : 08 AM