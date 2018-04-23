مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/23 - 07 : 08 AM
المنامة في 23 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك يستعرض مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد عددا من قضايا الشأن المحلي.
/سمو رئيس الوزراء: تطويع الثورة في المعلومات والاتصالات لخدمة المسيرة التنموية.
/سمو رئيس الوزراء: تعزيز موقع البحرين على خريطة السياحة العلاجية.
/نيابة عن سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة يحضر حفل تخرج مدرسة ابن خلدون.
/الشيخ خالد بن عبد الله: تحقيق المحاور المهمة في استراتيجية تطوير السياحة.
/رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري: زيادة 32% في عدد المعاملات العقارية في الربع الأول.
/وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة كابول.
/البحرين تشارك في القمة الثانية للمجتمعات المستدامة والتغير المناخي المقامة في دبي.
/في بيان صدر عن وزارة المواصلات البحرينية: مقاتلات قطرية تلاحق طائرة إماراتية قادمة من الدمام في أجواء البحرين.
/إنشاء قسم خاص لزراعة نخاع العظم بمركز الملك حمد للأورام.
/السفير الأمريكي: الولايات المتحدة تثمن جهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
/ميرزا يفتتح مؤتمر ومعرض المياه والطاقة الاقليمي الذي تنظمه جامعة البحرين.
/وزير التربية يتفقد سير الامتحانات الوطنية لطلبة السادس الابتدائي.
/النسخة الثالثة من مؤتمر الإبداع التقني في العمل الخيري تنطلق أكتوبر المقبل.
/وزير الاشغال يؤكد أهمية سرعة تذليل العقبات التي تسهم في تأخير تقديم خدمات للمواطنين.
/«الحكومة الإلكترونية» تدعو إلى تحديث بيانات المجالس الرمضانية عبر تطبيق «إسلاميات».
/«الشورى» يوافق على تغطية العاملين في القطاع العام بعقود بمظلة التأمين الاجتماعي.
/افتتاح فعاليات التمرين التعبوي «فجر العواصف /22».
/48 قتيلا في اعتداء انتحاري استهدف مركزا انتخابيا في كابول.
/الخارجية الفلسطينية: الإدارة الأمريكية الحالية تتبنى الموقف الإسرائيلي بشكل كامل.
/تمرين أردني أمريكي على مكافحة أسلحة الدمار الشامل.
/مسؤول أمني قطري يكشف خبايا انقلاب 1995.
/بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أخذت عينات من موقع الهجوم المفترض في دوما.
و.ش
بنا 0505 جمت 23/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/23 - 07 : 08 AM