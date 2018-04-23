مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 23 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك يستعرض مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد عددا من قضايا الشأن المحلي.

/سمو رئيس الوزراء: تطويع الثورة في المعلومات والاتصالات لخدمة المسيرة التنموية.



/سمو رئيس الوزراء: تعزيز موقع البحرين على خريطة السياحة العلاجية.

/نيابة عن سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة يحضر حفل تخرج مدرسة ابن خلدون.

/الشيخ خالد بن عبد الله: تحقيق المحاور المهمة في استراتيجية تطوير السياحة.

/رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري: زيادة 32% في عدد المعاملات العقارية في الربع الأول.

/وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة كابول.

/البحرين تشارك في القمة الثانية للمجتمعات المستدامة والتغير المناخي المقامة في دبي.

/في بيان صدر عن وزارة المواصلات البحرينية: مقاتلات قطرية تلاحق طائرة إماراتية قادمة من الدمام في أجواء البحرين.

/إنشاء قسم خاص لزراعة نخاع العظم بمركز الملك حمد للأورام.

/السفير الأمريكي: الولايات المتحدة تثمن جهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

/ميرزا يفتتح مؤتمر ومعرض المياه والطاقة الاقليمي الذي تنظمه جامعة البحرين.

/وزير التربية يتفقد سير الامتحانات الوطنية لطلبة السادس الابتدائي.

/النسخة الثالثة من مؤتمر الإبداع التقني في العمل الخيري تنطلق أكتوبر المقبل.

/وزير الاشغال يؤكد أهمية سرعة تذليل العقبات التي تسهم في تأخير تقديم خدمات للمواطنين.

/«الحكومة الإلكترونية» تدعو إلى تحديث بيانات المجالس الرمضانية عبر تطبيق «إسلاميات».

/«الشورى» يوافق على تغطية العاملين في القطاع العام بعقود بمظلة التأمين الاجتماعي.

/افتتاح فعاليات التمرين التعبوي «فجر العواصف /22».

/48 قتيلا في اعتداء انتحاري استهدف مركزا انتخابيا في كابول.

/الخارجية الفلسطينية: الإدارة الأمريكية الحالية تتبنى الموقف الإسرائيلي بشكل كامل.

/تمرين أردني أمريكي على مكافحة أسلحة الدمار الشامل.

/مسؤول أمني قطري يكشف خبايا انقلاب 1995.

/بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أخذت عينات من موقع الهجوم المفترض في دوما.





و.ش



بنا 0505 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/23 - 07 : 08 AM