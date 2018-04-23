الطقس في البحرين: مغبر وغير مستقر مع فرصة لتساقط امطار متفرقة قد تكون رعدية المنامة في 23 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأثنين سيكون مغبرا ولكنه غير مستقر مع فرصة لتساقط امطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا خلال النهار.



الرياح:جنوبية شرقية من 10 الى 15 عقدة مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحيانا، ثم تتحول إلى شمالية من 15 الى 20 عقدة خلال الليل وتصل من 20 الى 25 أحيانا .



ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80 بالمئة والصغرى 20 بالمئة.



وحذرت إدارة الإرصاد الجوية من امطار رعدية وهبات شديدة السرعة لذا يرجى اخذ الحيطة والحذر.









ن.ع/و.ش



بنا 0446 جمت 23/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/23 - 04 : 08 AM