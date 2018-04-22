سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر من رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي المنامة في 22 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي، وذلك ردا على برقية سموه المهنئة لمعاليه بمناسبة فوز نادي المحرق لكرة القدم ببطولة دوري الدرجة الأولى للمرة 34 في تاريخ المسابقة ومرور تسعين عاما على تأسيس النادي، هذا نصها:







سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



بكل الولاء و الوفاء و الإعتزاز يشرفني يا صاحب السمو بإسمي و أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء وكافة منتسبي نادي المحرق أن نرفع الى مقام سموكم الكريم خالص شكرنا وعظيم تقديرنا على لفتتكم الكريمة بتهنئة نادي المحرق بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس النادي وفوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2017/2018 .



سيدي صاحب السمو .. ان اهتمامكم بالقطاع الشبابي والرياضي إنما هو تأكيد من لدن سموكم لأهمية هذا القطاع الذي يكمل مختلف قطاعات العمل والإنتاج في وطننا الغالي والتي شملتموها سموكم في الخطة التنموية الشاملة لحكومتنا الموقرة، وإننا جميعا يا صاحب السمو لنفخر بهذه اللفتة الغالية على نفوسنا جميعاً.



سيدي صاحب السمو .. لا يسعنا في هذا المقام إلا ان نكرر وعدنا بأن نكون دائما على العهد باقين وسوف نواصل سواء كنا في موقع المسئولية أو خارجها العطاء والعمل بكل مسئولية وأمانة وإخلاص، مؤكدين بأننا جميعا رهن إشارتكم دائماً معاهدين سموكم بأننا لن ندخر أبداً أي وسع من أجل خدمة مملكتنا الغالية مجددين صادق عهدنا لسموكم حفظكم الله.



و دمتم يا صاحب السمو بحفظ الله سالمين موفقين ،،،



احمد بن علي بن عبدالله آل خليفة

رئيس مجلس إدارة نادي المحرق





م.ا.ب/س.ي



بنا 2033 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/04/22 - 46 : 11 PM