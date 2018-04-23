وفاة 11 مهاجرا غرقا وانقاذ 263 اخرين قبالة السواحل الليبية طرابلس في 22 ابريل /بنا/ اعلنت البحرية الليبية عن وفاة 11 مهاجرا غرقا في البحر وانقاذ 263 اخرين اليوم الاحد من جنسيات مختلفة في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الغربية لليبيا.









وذكر المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم في بيان اصدرته انه في العملية الاولى تمكنت دورية لحرس السواحل من إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعي وانتشال 11 جثة قبالة سواحل صبراتة بعد ان انقلب زورقهم فيما تم في العملية الثانية انقاذ 180 مهاجرا قبالة زليتن" كانوا على متن قاربين مطاطيين وتم نقلهم الى طرابلس.



وقضى العام الماضي 3116 شخصا اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا حسب المنظمة الدولية للهجرة من بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.





س.ي



بنا 2022 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/22 - 30 : 11 PM