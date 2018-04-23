انفجار جديد بأحد مراكز تسجيل الناخبين في أفغانستان يسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل



كابول في 22 أبريل / بنا / لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في انفجار عبوة ناسفة بمركز لتسجيل الناخبين في ولاية بغلان الأفغانية مساء اليوم.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين محليين قولهم أن الانفجار أسفر كذلك عن إصابة خمسة أشخاص آخرين.





وهذا هو الانفجار الثاني الذي شهدته أفغانستان اليوم، حيث وقع هجوم انتحاري في وقت سابق من اليوم، بمركز محلي لتسجيل الناخبين في كابول، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا.



يشار الى أن الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الأقاليم في أفغانستان من المقرر أن تجرى في شهر أكتوبر المقبل.





م.ح.



بنا 2008 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/22 - 15 : 11 PM