مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو لإنشاء لجنة وطنية لمعالجة مشكلات ضحايا الاٍرهاب القاهرة في 22 ابريل / بنا / دعا مجلس وزراء الداخلية العرب الى إنشاء لجنة وطنية تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية، لمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من كافة الجوانب مطالبا كافة منظمات المجتمع المدني بإيلاء ضحايا الأعمال الإرهابية الاهتمام الكامل والرعاية الكافية لإعادتهم الى ممارسة حياتهم الطبيعية من خلال الإسهام في علاجهم واعادة تأهيلهم والاحاطة بهم نفسيا واجتماعيا حتى يعيشوا بكرامة وعزة مساهمين في بناء دولهم ورفعة أوطانهم.









وقال الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان أصدره اليوم بالقاهرة بمناسبة اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية الذي يوافق الـ 22 من شهر ابريل من كل عام ان المنطقة العربية ما تزال تشهد موجة من الأعمال الإرهابية بفعل التداعيات الأمنية التي تشهدها بعض الدول العربية.



وأضاف ان هذه التداعيات ولدت تربة خصبة لترعرع الشر والإجرام واستشراء العنف والإرهاب وشكلت بيئة مواتية للتنظيمات الإرهابية للقيام بأعمال القتل والتخريب وترويع الآمنين وتقويض أمن واستقرار بلداننا والسعي لوقف عجلة التنمية وتدمير كل مقومات الحياة فيها .



واشار الى ان ما يخلفه الإرهاب من مآس إنسانية لا يمكن جبرها بأي حال من الأحوال لافتا الى الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات الموت والإجرام وتستهدف المدنيين في أسواقهم وسكناهم وتجمعاتهم وأماكن عبادتهم مخلفة الكثير من القتلى والجرحى وأنواعا مختلفة من المآسي الفظيعة ناهيك عن الآثار النفسية التي تتركها هذه الأعمال الإرهابية لدى ضحاياها خاصة فئة الأطفال الذين يحتاجون الى رعاية نفسية لاحقة قد تعجز كثير من الأسر عن توفيرها بسبب الفقر أو انعدام خدمات الجهات المختصة والاخصائيين النفسيين المؤهلين لمعالجة هذه الآثار.





س.ي



بنا 1945 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/22 - 53 : 10 PM