سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي المنامة في 22 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة لمعاليه بمناسبة فوز نادي المحرق لكرة القدم ببطولة دوري الدرجة الأولى للمرة 34 في تاريخ المسابقة ومرور تسعين عاما على تأسيس النادي، هذا نصها:







سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،



فإنه بكل الولاء والوفاء والاعتزاز يشرفني يا صاحب السمو باسمي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وكافة منتسبي نادي المحرق، أن نرفع الى مقام سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والامتنان وعظيم التقدير على برقيتكم المهنئة بمناسبة مرور تسعين عام على تأسيس ناديكم المحرق وفوز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة دوري الدرجة الأولى 2017/2018م للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخ المسابقة.



سيدي صاحب السمو.. لقد كانت لإشادة سموكم بنادي المحرق ودوره الوطني أعظم الأثر في نفوسنا جميعاً فقد طوقتم أعناقنا وشددتم من عزائمنا، وإننا يا صاحب السمو لنؤكد لكم بأننا مهما بذلنا من جهد فلن نوفي البحرين الغالية حقوقها علينا، وكيف لنا ذلك وأنتم قدوتنا التي بها نقتدي وعلى هداكم نسير.



سيدي صاحب السمو.. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نكرر وعدنا بأن نكون دائماً على العهد باقين، وسوف نواصل العطاء والعمل بكل مسئولية وأمانة وإخلاص، مؤكدين بأننا جميعاً رهن إشارتكم دائماً معاهدين سموكم بأننا لن ندخر أي جهد من أجل خدمة مملكتنا العزيزة.

ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين،،،



أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة

رئيس مجلس إدارة نادي المحرق





م.ا.ب/م.ح.



بنا 1920 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/22 - 23 : 10 PM