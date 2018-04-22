جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر من رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي المنامة في 22 أبريل/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر من معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي، هذا نصها:



سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،



فإنه بكل مشاعر الولاء والود والإمتنان يشرفني باسمي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وكافة منتسبي نادي المحرق أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي خالص شكرنا وامتناننا وعظيم تقديرنا على الإتصال الهاتفي الذي تلقيته من جلالتكم للتهنئة بمناسبة مرور 90 عام على تأسيس النادي وفوز الفريق الأول لكرة القدم بناديكم المحرق ببطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2017/2018م، وذلك للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخ المسابقة.

سيدي صاحب الجلالة.. لقد كان كافة منتسبي نادي المحرق في غاية الإبتهاج والإعتزاز والسرور، وانتم تشرفونا برعايتكم الكريمة ومتابعتكم الدائمة والمستمرة لنادي المحرق العريق ضمن اهتمامكم بالقطاع الرياضي والشبابي في المملكة، ليكون هذا اليوم علامة بارزة في تاريخ نادي المحرق وتاريخ المحرق العريق التي ما عرفت إلا الولاء والطاعة لقيادة جلالتكم ولولاة الأمر من الأسرة المالكة الكريمة طوال تاريخها المجيد، وإنها اليوم لتفخر كما يفخر أهلها بأن تحظى بالرعاية والاهتمام من لدن جلالتكم ليكون ذلك تواصلاً لعطاء آباءكم وأجدادكم.



سيدي صاحب الجلالة الملك .. إن ما نحظى به في نادي المحرق من رعاية واهتمام من لدن جلالتكم حفظكم الله لهو دليل على رعايتكم لكل نشاط يهدف الى بناء إنسان هذا الوطن وتحقيق التنمية البشرية في كافة مواقعها، وهو دعم مميز للحركة الشبابية و الرياضية في البحرين بصفة عامة ولنادي المحرق بصفة خاصة.



وإننا يا صاحب الجلالة نعاهدكم حفظكم الله على أن نكون دائماً للعاملين المخلصين في قطاع الشباب والرياضة، وإننا نجد أن ما نقوم به ما هو إلا جزء من مسئوليتنا الوطنية.



ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين ،،،

احمد بن علي بن عبدالله آل خليفة

رئيس مجلس إدارة نادي المحرق





م.ا.ب/م.ح.



بنا 1913 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/22 - 22 : 10 PM