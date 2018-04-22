Sunday   22 Apr 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
دولة الإمارات تدين الهجوم الانتحاري في كابول
2018/04/22 - 25 : 09 PM

أبوظبي في 22 أبريل / بنا / أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهابي الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية "كابول" مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

وأصدرت وزارة الخارجية الاماراتية اليوم بياناً جاء فيه إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب.


م خ/م.ح.

بنا 1823 جمت 22/04/2018


عدد القراءات : 25         اخر تحديث : 2018/04/22 - 25 : 09 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English