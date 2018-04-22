دولة الإمارات تدين الهجوم الانتحاري في كابول

أبوظبي في 22 أبريل / بنا / أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهابي الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية "كابول" مخلفا عددا من القتلى والجرحى.



وأصدرت وزارة الخارجية الاماراتية اليوم بياناً جاء فيه إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



كما أكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب.





م خ/م.ح.



بنا 1823 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/22 - 25 : 09 PM