وزير التربية والتعليم يشيد برعاية سمو رئيس الوزراء لحفل مدرسة ابن خلدون المنامة في 22 أبريل/ بنا / تقدم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بخالص الشكر ووافر التقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، على تفضل سموه الكريم برعاية حفل مدرسة ابن خلدون، بما يؤكد اهتمام سموه بالمسيرة التعليمية المباركة، وبجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة أو مؤسسات التعليم العالي.





وأكد الوزير أن هذا الاهتمام هو محل تقدير جميع الطلبة وأولياء أمورهم وكافة منتسبي هذه المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التعليم الخاص، من خلال إشراك هذه المدارس في البرامج التدريبية والأنشطة الطلابية، بما من شأنه تحقيق صالح الجميع وخدمة المسيرة التعليمية المباركة في مملكة البحرين التي تحظى بكل العناية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



وبهذه المناسبة، أشاد الوزير باهتمام سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب راعي الحفل بالمسيرة التعليمية ودعمه المستمر للتعليم، باعتباره رافدًا من روافد التنمية والازدهار، في مملكة البحرين.









م.ا.ب/م.ح.



بنا 1801 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/04/22 - 06 : 09 PM