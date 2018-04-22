ترامب: لم نقدم أي تنازلات لكوريا الشمالية مقابل وقفها للتجارب النووية والبالستية

واشنطن في 22 أبريل / بنا / أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية وافقت على وقف التجارب النووية والبالستية دون أن تتنازل الولايات المتحدة عن "أي شيء" في المقابل.



ونقلت اذاعة "سوا" تغريدات لترامب على تويتر قال فيها : " لم نتخل عن أي شيء، لقد وافقوا على السير باتجاه نزع السلاح النووي (وذلك عظيم للعالم)، وإغلاق موقع للتجارب النووية ووقف التجارب".



وتابع ترامب " نحن بعيدون جدا عن إغلاق الملف الكوري الشمالي، قد تنجح الأمور، وقد لا تنجح، الوقت وحده كفيل بكشف ما سيحصل، لكن ما أقوم به الآن كان يجب القيام به منذ وقت طويل".



وأعلنت كوريا الشمالية هذا الأسبوع وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية، وإغلاق موقع للتجارب النووية، في وقت يستعد البلدان لعقد قمة على أعلى مستوى بين ترامب وكيم جونغ أون.









م.ح./ع ذ



بنا 1736 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/22 - 40 : 08 PM