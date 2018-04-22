مقاتلات التحالف تشن عدة غارات على مواقع مليشيا الحوثي في إب اليمنية

إب في 22 ابريل/ بنا / شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد عدة غارات على مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب .



وقال مصدر ميداني لـ (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني ان مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات جوية المليشيا في معسكر الحمزة شرقي مدينة إب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عدد من الآليات القتالية المتواجدة في المعسكر.



وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي قصفت تجمعات للمليشيا الانقلابية في مواقع معسكر اللواء 33 مدرع الذي تسيطر عليه المليشيا في مديرية السبرة شرقي مدينة إب ادت الى مصرع العديد من المليشيا علاوة على تدمير عدد من الأليات التابعة لهم.





س.ي/ع ذ



بنا 1735 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/22 - 37 : 08 PM