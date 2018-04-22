إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات جنوب قطاع غزة

غزة في 22 أبريل/ بنا / أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر طبيه وشهود عيان قولهم إن شابين فلسطينيين اصيبا في قدميهما بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود قناصة الاحتلال المتمركزون خلف "السواتر" الترابية على الشريط الحدودي شرق خزاعة، وحالتهما وصفت بالمتوسطة.

وفي شرق مدينة غزة، وتحديدا بمحيط موقع "ملكة" العسكري شرق المدينة، هاجمت قوات الاحتلال عشرات المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه، نقل على إثرها للمستشفى، وحالته وصفت بالمتوسطة.

وتتواصل المسيرات الشعبية السلمية على طول الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع، للأسبوع الرابع على التوالي، في إطار فعاليات العودة.







م خ/ع ذ



بنا 1636 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/22 - 41 : 07 PM