وزير شؤون الكهرباء والماء لـ( بنا): مجلس الموارد المائية يصدر دراسة للإدارة المتكاملة للمياه مع نهاية العام الحالي

المنامة في 22 أبريل / بنا / أكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا أن مملكة البحرين تمتلك أمناً مائياَ مستداماً، وأن مجلس الموارد المائية بصدد الانتهاء من دراسة استراتيجية خاصة بالإدارة المتكاملة للمياه لتحقيق الأمن والاستدامة المستقبلية ومن المتوقع أن ينتهي المجلس من إعدادها مع نهاية العام الحالي.



وأكد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض المياه والطاقة الإقليمي في جامعة البحرين صباح اليوم، أن المؤتمر يحث طلاب الجامعة على طرح الأفكار والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، موضحاً أن مملكة البحرين تركز على أهمية الطاقة المستدامة، مثل الطاقة الشمسية.



وبين وزير شؤون الكهرباء والماء أن الطاقة المستدامة كلفتها منافسة للطاقة الأحفورية، وتساعد على توفير وظائف جديدة ، مشيراً إلى أن استخدام الطاقة الشمسية قد يؤدي إلى الاستغناء عن استخدام الغاز الذي يستخدم في توليد الكهرباء والذي يعد مخزوناً استراتيجياً تستطيع الحكومة الاستفادة منه في المشاريع الاستراتيجية المستقبلية.



يشار الى ان مؤتمر ومعرض المياه والطاقة الإقليمي تنظمه جامعة البحرين في قاعة الشيخ عبد العزيز بالصخير بالتعاون مع ثلاث جامعات هي لافبرا، وأكسفورد وأستون البريطانية، بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني، ووحدة الطاقة المستدامة، ويشارك فيه أكثر من 200 مشارك من مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، وبريطانيا، وأستراليا، وجمهورية مصر العربية.



ويناقش المؤتمر الذي يختتم أعماله مساء غد الأثنين عدداً من الأوراق العلمية، ويستعرض نتائج الأبحاث المشتركة بين جامعة البحرين والجامعات البريطانية المنظمة للمؤتمر.



وتعكف جامعة البحرين بالتعاون مع المركز البريطاني المعتمد لتكنولوجيا أنظمة الطاقة المتجددة، على تجهيز مختبرات الطاقة المتجددة في الجامعة، التي ستساهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين.



من / نبيلة سليمان















م.ا.ب/ع ع



بنا 1628 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/22 - 31 : 07 PM