قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا حوثيا فوق نجران

الرياض في 22 أبريل/ بنا / قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت بعد ظهر اليوم إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعدة) باتجاه أراضي المملكة .



وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراضه ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات .



وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي مؤكدا أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.



كما رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ظهر اليوم صاروخا باليستيا كان متجها للمملكة وسقط في منطقة صحراوية خالية دون وقوع أضرار .



س.ي/ع ذ



بنا 1616 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/22 - 20 : 07 PM