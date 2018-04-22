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مقتل 4 أشخاص واصابة اثنين أخرين في حادث إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية
2018/04/22 - 51 : 06 PM

واشنطن في 22 أبريل / بنا / لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار وقع داخل أحد المطاعم في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.


ونقلت اذاعة "سوا" عن شرطة المدينة أن شخصا دخل إلى المطعم وشرع بإطلاق النار، قبل أن يتمكن أحد الزبائن من الاشتباك باليد معه والسيطرة عليه وعلى البندقية التي كان يستخدمها.

وأدى إطلاق النار أيضا إلى إصابة شخصين بجروح. وحسب الشرطة، فإن المشتبه فيه الذي فر من المكان، هو شاب يدعى "ترافس رينكنغ"، ويبلغ من العمر 29 عاما.




م.ح./ع ذ

بنا 1546 جمت 22/04/2018


عدد القراءات : 46         اخر تحديث : 2018/04/22 - 51 : 06 PM
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