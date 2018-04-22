الأردن يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول عمان في 22 أبريل/ بنا / ادانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي على مركز لتسجيل الناخبين في مدينة كابول الأفغانية، والذي أدى الى وفاة ما لا يقل عن 48 مدنيا وإصابة 112 بجروح.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير شؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان اليوم أن الحكومة الاردنية تستنكر وترفض بشدة مثل هذه الاعمال الإرهابية التي تستهدف الابرياء.



يذكر أن من بين ضحايا الهجوم، الذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه 21 امرأة وخمسة اطفال.





م.ح./ع ذ



بنا 1504 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/22 - 07 : 06 PM