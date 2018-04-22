وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية المنامة في 22 أبريل/ بنا / ادانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا لتسجيل الناخبين في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف ترويع الآمنين.

واكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية فيما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب ومن أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في كافة أنحاء أفغانستان، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم في العالم.



م.ا.ب/م خ/ع ذ



بنا 1502 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/04/22 - 08 : 06 PM