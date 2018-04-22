السعودية تستقبل أكبر وحدة تحلية مياه في العالم لخدمة الحجيج الرياض في 22 أبريل / بنا / استقبلت محطات تحلية الشعيبة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أضخم وحدة تحلية مياه في العالم تعمل بتقنية التقطير متعدد التأثير (MED) بهدف استغلال البخار الفائض وإضافة 91 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية بأن هذه الوحدة تعد خياراً استراتيجياً يدعم الجهود المبذولة لوقف الهدر وتحقيق هدف التميز التشغيلي والإسهام في ضمان وتحقيق الأمن المائي للمملكة لكونها تتضمن أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تميزها بقلة استهلاك البخار والكهرباء وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، وجودة مياهها المنتجة.



وتمكن وحدة تقنية التقطير متعدد التأثير (MED) من مجابهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة بالاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، إضافةً إلى نقل وتوطين التقنية ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتوفير خبرات واسعة في مجال تشغيل وصيانة محطات التحلية وتحسين اقتصاداتها ".



وتأتي الوحدة الجديدة كتتويج لجهود معهد الأبحاث ومركز التدريب بالمؤسسة، وكبلورة لمساعيهما في تقديم إسهامات نوعية في مجال تنويع مصادر إنتاج المياه بمحطات الشعيبة، وذلك من خلال عقد اتفاقيات وتفاهمات مع الجهات الدولية المتخصصة لتلاقح الأفكار وتطوير الأعمال ونقل التجربة والمعرفة، كما تأتي ثمرة للتعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه والشركات الرائدة في هذا المجال.



وتتيح وحدة (MED) مزايا متعددة للتحلية إلى جانب إنتاج المياه المحلاة بجودة عالية وكفاءة متميزة، حيث تعمل على ضمان نقل التقنية عن طريق برنامج مكثف للعاملين في مختلف التخصصات وتسهم في تصميم وتصنيع مثل هذه الوحدات داخل المملكة مستقبلاً.







س.ي/ع ذ



بنا 1429 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/04/22 - 35 : 05 PM