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مصر تدين الهجوم الإرهابي على مركز لتسجيل الناخبين في كابل
2018/04/22 - 32 : 05 PM
القاهرة في 22 أبريل/ بنا / ادانت جمهورية مصر العربية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي واستهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابل مما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 54 آخرين.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب.
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير ملاذ آمن لها.


م خ/ع ذ

بنا 1428 جمت 22/04/2018


عدد القراءات : 15         اخر تحديث : 2018/04/22 - 35 : 05 PM
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