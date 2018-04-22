مقتل جندي وإصابة ثلاثة اخرين اثر انفجار في منطقة "وزيرستان" الباكستانية إسلام آباد في 22 أبريل/ بنا / قتل جندي باكستاني وأصيب ثلاثة آخرون اثر انفجار استهدف اليوم سيارة للجيش الباكستاني في منطقة "وزيرستان" شمال غربي باكستان.



وذكر مسؤولون أمنيون أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تم تفجيرها أثناء مرور سيارة لقوات الجيش بالقرب منها ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضافوا أن انفجارًا آخرًا وقع في نفس الموقع عندما وصلت فرقة التحرك السريع التابعة للجيش، ولكنه لم يسفر عن أي خسائر، مشيرين إلى أن فرقة التحرك السريع قامت بتمشيط المنطقة للبحث عن العناصر التي نفذت الانفجار.





م خ/ع ذ



بنا 1427 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/22 - 29 : 05 PM