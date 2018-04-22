افتتاح مؤتمر ومعرض المياه والطاقة الاقليمي الذي تنظمه جامعة البحرين المنامة في 22 أبريل/ بنا / افتتح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء اليوم مؤتمر ومعرض المياه والطاقة الاقليمي الذي تنظمه جامعة البحرين بالتعاون مع جامعات: لافبرا، وأكسفورد، وأستون البريطانية، بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني، ووحدة الطاقة المستدامة، وذلك بحضور البروفيسور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين والسفير البريطاني لدى مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة ورؤساء الجامعات المشاركة وعدد غفير من كبار المسئولين والأكاديميين والمدعوين وأكثر من 200 مشارك من مختلف القطاعات في عدد من الدول منها: دول مجلس التعاون الخليجي، وبريطانيا، وأستراليا، وجمهورية مصر العربية.



وقدم الوزير ميرزا كلمة رئيسية في حفل الافتتاح تناول فيها عددا من الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة في قضايا المياه والاستراتيجية الموحدة للمياه ومشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها في البلاد من اجل التنمية المستدامة الشاملة، وتحدث عن اهتمامات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بقضية المياه والطاقة المتجددة، ومن أجل ذلك تم انشاء مجلس الموارد المائية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين للعمل على أعلى المستويات الإدارية فيما يخص استدامة موارد المياه، ويأتي ذلك انطلاقاً من الاهتمامات العليا السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير استراتيجية موحدة للمياه للسنوات الممتدة الى عام 2035، وهذه الاستراتيجية تهدف الى التعامل مع مشكلة ندرة المياه في المنطقة والسعي الى توفير موارد المياه بشكل آمن ومستدام على المدى الطويل.



كما تحدث الوزير ميرزا في كلمته عن مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، فقال ان الحكومة تسعى للاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة والتي يأتي من ضمن أولوياتها محور البيئة والتنمية الحضرية في برنامج عمل الحكومة.



واستعرض الوزير مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميغاوات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذكر ان احدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة في سعيها لذلك هو انشاء وحدة الطاقة المستدامة في عام 2014 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهذه الوحدة تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، كما حددت الحكومة اهدافا وطنية لبلوغ نسب محددة من اجمالي الطاقة المتجددة كنسبة 5% مثلا من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 ونسبة 10% بحلول عام 2035، وكذلك هدف لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2035.



وبين أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق من العام الماضي على اعتماد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) وتم تشكيل لجنة وطنية يرأسها وزير شئون الكهرباء والماء لتنفيذ مبادرات الخطط المذكورة وتضم في عضويتها كبار المسئولين من جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، كما وافق مجلس الوزراء ايضاً في يناير من هذا العام على البدء في تطبيق نظام صافي القياس Net Metering وهذا النظام سوف يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم و منشآتهم، وقد بدأ تدشين اول 5 منازل تعمل بالطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الحكومية للكهرباء في مارس من هذا العام، وتدشين اول اطلس للرياح في البحرين والذي هو عبارة عن خارطة توضح بطريقة علمية نسبة تواجد الرياح الكافية في مختلف المناطق لتشغيل التوربينات التي تولد الطاقة النظيفة وتنتج الكهرباء من طاقة الرياح.



والقى البروفيسور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لوزير شئون الكهرباء والماء على رعايته لهذا المؤتمر الهام وعن اعتزازه لاحتضان الجامعة لهذا المؤتمر قائلاً: "تعتبر قضايا المياه والغذاء والطاقة من أهم القضايا التي تشغل بال العالم، وتجنّد لها الطاقات البحثية الكبيرة، وجامعة البحرين قد سبق لها أن أبرمت اتفاقات ومذكرات تفاهم مع كبريات الجامعات البريطانية مثل أوكسفورد ولافبرا وأستون، لإجراء بحوث تشاركية مع جامعة البحرين، في سبيل الخروج بالحلول العلمية الملائمة لهذه المسائل الحيوية".



وأضاف الدكتور حمزة بأن جامعة البحرين، أثبتت قدرتها على إيجاد حلول متكاملة ومبتكرة للعديد من القضايا في أكثر من قطاع في المملكة، وهذا ما يشجعنا على تطوير هذه القدرات لدى أساتذتنا بالتفاعل مع الخبرات البحثية المتقدمة"، مؤكداً أن الجامعة تسعى لتفعيل العمل بكل مذكرات التفاهم التي سبق وأن أبرمتها مع الجامعات والجهات المختلفة، حتى تستفيد منها استفادة قصوى.



وكان من ضمن المتحدثين في المؤتمر السفير البريطاني لدى المملكة والمنسق المقيم للأمم المتحدة.



ويهدف المؤتمر إلى دعم توجه مملكة البحرين إلى تنويع مصادر الطاقة، عبر استغلال الطاقة المتجددة، والحفاظ على المصادر الطبيعية من طاقة ومياه، والوقوف على أهم التحديات والفرص في صناعة الطاقة والمياه في البحرين والمنطقة.



وعلى هامش المؤتمر افتتح الوزير ميرزا معرضاً شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية المعنية بالطاقة منها: هيئة الكهرباء والماء، ووزارة التجارة، ووحدة الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الخاصة العاملة في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه في البحرين



ويناقش المشاركون في المؤتمر عدداً من الأوراق العلمية، وسيتم أيضاً استعراض نتائج الأبحاث المشتركة بين جامعة البحرين والجامعات البريطانية المنظمة للمؤتمر.



وتعكف جامعة البحرين، بالتعاون مع المركز البريطاني المعتمد لتكنولوجيا أنظمة الطاقة المتجددة، على تجهيز مختبرات الطاقة المتجددة في الجامعة، التي ستسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين.







ن.ف/س.ي/ع ذ



بنا 1421 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/22 - 24 : 05 PM