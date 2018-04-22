جامعة البحرين تفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الطلبة (16) المنامة في 22 أبريل/ بنا / أعلن عميد شؤون الطلبة بجامعة البحرين، رئيس اللجنة العليا الدكتور أسامة عبدالله الجودر، أنَّ 11 طالباً قد ترشّحوا للانتخابات الطلابية (2018)، وذلك بعد فتح باب الترشح الأحد الماضي.



وأشار إلى أن عدد الطلبة المترشحين للمجلس الطلابي والهيئات الطلابية في الدورة السادسة عشرة، سوف يرتفع قبل موعد إغلاق باب الترشح المقرر يوم الخميس المقبل الموافق 26 أبريل الجاري.



وأوضح الجودر، على هامش اجتماع عقدته اللجنة العليا للانتخابات مؤخرا أن خوض الانتخابات الطلابية المقبلة تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 10 مايو المقبل، بينما تقرر أن يكون آخر يومٍ للانسحاب من الترشح لجميع ممثلي كليات الجامعة والهيئات الطلابية، هو الأحد الموافق 6 مايو إلى الساعة الثانية ظهراً".



وناقشت اللجنة العليا للانتخابات محاور عدة منها : عدد المقاعد الانتخابية، والحملات الإعلانية للمترشحين، وعدد الساعات المتبقية للطالب كشرط من شروط الترشح، وتمَّ خلال الاجتماع عرض استمارات الترشح.



واستندت اللجنة في عدد المقاعد المخصصة لكل كلية إلى عدد الطلبة الدارسين فيها، إذ حددت مقعداً لكل ألف طالب. وبناء على هذا المعيار فقد تقرر أن يكون لدى كليتي إدارة الأعمال والآداب خمسة مقاعد، ولدى كلية الهندسة أربعة مقاعد، ولدى كليتي تقنية المعلومات، والحقوق مقعدان، ومقعد واحد لطلبة كلية العلوم، ومقعد آخر لطلبة كلية التعليم التطبيقي بصفة عضو مراقب.



وبدأت الجامعة الاستعداد لإجراء الانتخابات الطلابية المقبلة بتشكيل لجنة عليا تشرف مباشرة على عملية الانتخابات، ويترأس هذه اللجنة عميد شؤون الطلبة الدكتور أسامة الجودر، وتضم أساتذة من كلية الحقوق وكليات أخرى، بالإضافة إلى إداريين. كما تمَّ تشكيل لجنة للدعم والمساندة تعمل على تنظيم الانتخابات عبر تهيئة الأجواء والظروف لعملية الاقتراع.



يذكر أن جامعة البحرين أقرت النظام الأساسي لمجلس الطلبة في شهر ديسمبر من العام 2001م، وأجريت أول انتخابات للمجلس في 21 من شهر مايو عام 2002م. ويتألف المجلس من ممثلٍ لكل ألف طالبٍ، على ألا يقل عدد ممثلي الكلية الواحدة عن عضوٍ واحدٍ، بالإضافة إلى رؤساء الجمعيات الطلابية المنتخبين، وممثلَيْن عن الأندية الطلابية.



ن.ف/س.ي/ع ذ



بنا 1410 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/22 - 20 : 05 PM