منظمة التعاون الإسلامي تعد استراتيجية شاملة في مجال رعاية الطفل وضمان رفاهيته في العالم الإسلامي جدة في 22 أبريل / بنا / أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، أن الأمانة العامة للمنظمة تعمل بناء على تفويض من وزراء الخارجية بإعداد استراتيجية شاملة في مجال رعاية الطفل وضمان رفاهيته في العالم الإسلامي، بحيث تكون بمثابة آلية تنفيذ لعهد حقوق الطفل في الإسلام في صيغته المعدلة.



وأشار العثيمين في كلمة ألقاها نيابة عنه كبير مستشاريه عبدالله الطاير، خلال افتتاح جلسة الدورة الثالثة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في مقرها بجدة اليوم، بمشاركة أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي عبدالسلام العبادي، إلى أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة ستراجع العهد، كما ستكون الهيئة مدعوة إلى تقديم مداخلات موضوعية فيما يخص صياغة الاستراتيجية المذكورة.



وأكد الطاير في كلمة الأمين العام للمنظمة، أن الأمانة العامة للمنظمة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء ستواصل التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، فضلا عن إعلانات الأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة المعتمدة حديثا وبما لا يتعارض مع التعاليم الإسلامية، لافتا إلى أن المنظمة أولت الطفل اهتماما خاصا حيث عقدت منذ عام 2005م خمسة مؤتمرات وزارية مختصة بشؤون الطفل .



ودعا إلى إيلاء عهد حقوق الطفل الأهمية المطلوبة من خلال إقراره والتصديق عليه في ظل إقرار ثماني دول لهذا العهد وتصديق دولتين فقط، مقدما الشكر للسعودية دولة المقر، لاستضافتها مقر الهيئة.



بدوره، أشاد رئيس الدورة الثالثة عشرة للهيئة راشد البلوشي في الجلسة الافتتاحية، بنجاح الهيئة في عملها على مدى عام كامل مر على عملها من خلال مقرها الجديد في مدينة جدة، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد مشروع منقح لإعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان ، لافتا إلى قيام الهيئة بالنظر في عهد حقوق الطفل في الإسلام الذي صدر في عام 2005م .



يذكر أن أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي تقدمت في هذه الدورة بورقة عمل حول عهد حقوق الطفل في الدول الأعضاء بكل أبعاده.





م.ح./ع ذ



بنا 1403 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/22 - 09 : 05 PM