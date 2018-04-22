وزير التربية يتفقد سير الامتحانات الوطنية لطلبة السادس الابتدائي المنامة في 22 أبريل/ بنا / بدأت مدارس مملكة البحرين اليوم الأحد في تنفيذ الامتحانات الوطنية لطلبة الصف السادس الابتدائي، وذلك في المواد الأساسية الأربع وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، حيث تستمر هذه الامتحانات حتى يوم الخميس القادم.



وقام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بتفقد سير هذه الامتحانات في عدد من المدارس الابتدائية، للاطمئنان على سيرها بالصورة المطلوبة، مشيدا بدورها الفاعل في خدمة التعليم باعتبارها تندرج ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.



وأشار الوزير إلى الجهود التي بذلتها الوزارة للمساهمة في تنفيذ هذه الامتحانات بالصورة المتميزة، وتشجيع الطلبة وأولياء أمورهم على التعامل معها بالجدية اللازمة التي تعكس المستوى الحقيقي للطلبة، ومنها تنفيذ امتحانات تجريبية تحاكي الامتحانات الوطنية شكلا ومضمونا، إلى جانب تنفيذ الورش التدريبية للمعلمين، فضلا عن اتفاق اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة وهيئة جودة التعليم والتدريب على احتساب نسبة مهمة من نتيجة هذه الامتحانات ضمن النتيجة النهائية للطلبة في المواد الأساسية، لمنح هذه الامتحانات الأهمية اللازمة لها.



وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستفادة من نتائج هذه الامتحانات في تطوير جهودها على صعيد إعداد المناهج الدراسية واستراتيجيات التعليم والتعلم، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين.



يذكر أن الامتحانات الوطنية تهدف إلى تقييم أداء الطلبة في نهاية كل مرحلة دراسية، وذلك في صفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي، وبما يتسق مع المناهج الدراسية المطبقة في مملكة البحرين.



ن.ف/س.ي/ع ذ



بنا 1402 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/22 - 08 : 05 PM