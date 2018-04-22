الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد اجتماع مشروع الوسائط المتعددة لمجال الاتصالات العسكرية الظهران في 22 أبريل / بنا / عقد صباح اليوم بقاعة الاجتماعات في مكتب الاتصالات المؤمنة التابع للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الظهران، اجتماع مشروع الوسائط المتعددة بمشاركة عدد من الوفود المختصة في مجال الاتصالات العسكرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وافتتح الاجتماع العقيد الركن نافع محمد الخليفة رئيس مكتب الاتصالات المؤمنة، ورحب بأعضاء الاجتماع ناقلاً لهم تحيات وتقدير الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، والذي أثنى على الجهود المبذولة من قبل الأعضاء في دعم وتعزيز التكامل الدفاعي المشترك لدول المجلس من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة.



شهد الاجتماع مشاركة عدد من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات المؤمنة والمنفذة لهذا المشروع وتمت مناقشة واستعراض آخر ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة من قبل اللجان المشتركة المختصة من مشاريع مستقبلية بين مديريات الاتصالات في القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من قبل أعضاء الاجتماع.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1308 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/22 - 11 : 04 PM