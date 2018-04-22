الأنصاري: أهمية تطبيق أنظمة الحماية للعمال لزيادة الإنتاجية بالقطاع الخاص المنامة في 22 أبريل / بنا / تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نائب رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، الدكتور محمد علي الأنصاري، أقيم اليوم الأحد حفل تدشين شهادة دورة "الأيوش" المستوى الثالث في الصحة والسلامة للأعمال، وهو إطار المؤهلات البريطانية العالية الجودة، الذي ينظمه معهد المشرق للتدريب، في فندق كراون بلازا.



وتهدف هذه الدورة التي يبلغ عدد ساعاتها التدريبية 121 ساعة، إلى الاطلاع على آخر مستجدات أنظمة الصحة والسلامة في المنشآت على مستوى العالم، بما فيها إدارة التوقعات وكيفية تخطيط المؤسسات لاستراتيجيات طويلة المدى تؤثر ايجابياً على مستوى الصحة والسلامة في مواقع العمل المختلفة ما ينعكس على زيادة الإنتاجية في سوق العمل، بالإضافة إلى التوعية بالمخاطر الصحية، والتقييم الصحي، والاتجاهات الصحية العالمية والممارسات المثلى في هذا الشأن.



وبهذه المناسبة، أكد الأنصاري أهمية مثل هذه الدورات المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية وفوائدها على تعزيز بيئة العمل السليمة والمناسبة وكفاءة العمل للاستخدام الأمثل لأنظمة الصحة والسلامة المهنية والالتزام بها، مشيراً إلى أن هذه الدورة من شأنها تلبية طلب أصحاب العمل والمدربين والمتخصصين للاطلاع على آخر مستجدات وتطبيق أنظمة الحماية والوقاية في مواقع العمل المختلفة.



وأكد الوكيل المساعد لشئون العمل، في هذا الصدد أهمية مواكبة مشرفي العمل والمعنيين على آخر تطورات السلامة والصحة المهنية، خاصة في ظل المتغيرات التكنولوجية التي تشهدها أسواق العمل في العالم، لافتاً إلى أن انتساب الباحثين عن عمل او الموظفين في هذه الدورات النوعية يعزز من فرص العمل أمامهم، وفتح سلم الترقي الوظيفي أمامهم، مشيداً في هذا الإطار بدور مؤسسات التدريب الخاصة في تنفيذ برامج تدريبية يحتاجها سوق العمل وتسهم في الارتقاء بالمهارات المهنية في مختلف مواقع الإنتاج.



ن.ف/ع ع



بنا 1305 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/22 - 08 : 04 PM