الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الامارات: مقاتلات قطرية تهدد سلامة طائرة إماراتية مدنية أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين أبوظبي في 22 أبريل / بنا / أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الامارات العربية المتحدة أن مقاتلات جوية قطرية اقتربت ظهر اليوم وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية على متنها 86 راكبا أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا، وذلك في تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.



وأوضحت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء الامارات "وام"، أن المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها، تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر، الأمر الذي أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام.



وشددت الهيئة على أنها ستقوم برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي.



ع ع



بنا 1302 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/22 - 06 : 04 PM