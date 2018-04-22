الأمين العام لمجلس التعاون يدين التفجير الانتحاري في كابول الرياض في 22 أبريل / بنا / دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم أمام أحد المراكز الانتخابية في مدينة كابل الأفغانية، وأدى الى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء.



ووصف الأمين العام التفجير الانتحاري بأنه جريمة ارهابية مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للوقوف مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته المجرمة، معرباً عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا الأبرياء وللحكومة والشعب الأفغاني الصديق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.





ن.ف/ع ع



بنا 1259 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/22 - 02 : 04 PM