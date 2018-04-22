جلالة الملك المفدى يستعرض مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد عددا من قضايا الشأن المحلي المنامة في 22 أبريل / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير اليوم الأحد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا التي تخص الشأن المحلي والهادفة إلى خدمة مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة البناء والتنمية والتطور في المملكة، لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين الكرام، معرباً جلالة الملك المفدى عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود سموهما المخلصة في خدمة مملكة البحرين وتعزيز نهضتها وسعيهما المستمر للارتقاء بأداء وعمل الحكومة لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في كافة القطاعات.



كما أشاد صاحب الجلالة رعاه الله خلال اللقاء بالقرارات البناءة الصادرة عن القمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس" التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية، مثمناً جلالته الجهود الكبيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورئاسته لهذه القمة والتي أسهمت في إنجاح اجتماعاتها ونتائجها.



ونوه جلالته كذلك بالنجاح الذي حققه التمرين المشترك "درع الخليج 1"، مشيداً رعاه الله بالمشاركة الفاعلة والإيجابية لقوة دفاع البحرين في هذا التمرين، وما أبداه رجال قوة الدفاع من كفاءة واقتدار، وما اتسموا به من روح معنوية عالية عبر مراحل التمرين؛ مما يؤكد الجاهزية القتالية والكفاءة العالية التي يتسم بها جميع رجال قوة دفاع البحرين وما يتحلون به من بسالة وشجاعة في جميع المهام التي توكل لهم، مؤكداً حفظه الله على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية بصفتها ركيزة أساسية للاستقرار والأمن الاقليمي والدولي، لما لها من مكانه رفيعة بين دول العالم بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.



ن.ف/ع ع



بنا 1241 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/22 - 44 : 03 PM