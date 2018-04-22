العصفور: تشكيل لجنة لتقييم الأداء الوظيفي والترقيات وبرامج تحفيزية للمتميزين المنامة في 22 أبريل / بنا / أثنى سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور خلال احتفالية نظمتها المحافظة بمناسبة مرور 4 سنوات على تدشين مبادرة "كلنا شركاء في السلام"، على روح الفريق الواحد التي تجمع منتسبي المحافظة الشمالية، وأشاد بجهود كل الإدارات والأقسام والموظفين في إنجاح هذه المبادرة وتفريعاتها من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع.



وشدد على تقدير كل الجهود التي بذلت من ناحية التقدم بالأفكار وكذلك ترجمة مضامين المبادرة من معاني السلام إلى تطبيق ميداني ينقل الشعار إلى التنفيذ، وهذا كله ينضوي تحت مظلة مملكة البحرين المشهود لها بالتعايش السلمي والحوار بين الأديان وقد تم تتويج هذه المكانة بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، مؤكدًا أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أولى كل الاهتمام بالجوانب التي تشيع التلاقي والسلام والمحبة في مجتمع البحرين المتعدد.



وأشار إلى أن الكوادر الوطنية في المحافظة تنوعت من ناحية نتاجها وإبداعها، ذاكرًا بأنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء الوظيفي والترقيات، علاوةً على تطبيق برامج تحفيزية للمتميزين، تضمن لكل المجتهدين حقهم في الترقي الوظيفي، مؤكدًا أن منهجية المحافظة كانت ولا تزال تتطابق مع توجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في الاهتمام بالكوادر المجتهدة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتميزين والمبتكرين في الأداء والإنتاج، وأن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى إشاعة السلام الداخلي في المحافظة وتقوية العلاقات بين الموظفين.



وأضاف: "من خلال مبادرة كلنا شركاء في السلام، استطعنا الدخول إلى القرية من أجل التغيير في الواقع الوطني والأمني والبيئي والاجتماعي والخيري".



ودعا العصفور الجميع إلى مواصلة العمل والعطاء خصوصًا من ناحية التميز في برامج شهر رمضان المبارك، ورفع التهنئة إلى البحرين، ملكًا وحكومةً وشعبًا وإلى معالي وزير الداخلية وإلى منتسبي المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.





ن.ف/ع ع



بنا 1238 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/04/22 - 42 : 03 PM