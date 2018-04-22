وزير الاشغال يؤكد أهمية سرعة تذليل العقبات التي تسهم في تأخير تقديم خدمات للمواطنين المنامة في 22 أبريل / بنا / أكد سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أهمية سرعة تقديم الخدمات وتذليل العقبات التي قد تسهم في تأخير تقديم الخدمة للمواطنين، مشددا على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الداعية للاستجابة السريعة في تقديم الخدمات للازمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية السيد طه جنيد ممثل الدائرة العاشرة، بحضور وكيل شئون البلديات د. نبيل أبو الفتح، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود، وعدد من المسئولين في الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات.



ورفع عضو المجلس البلدي عددا من الموضوعات من ضمنها ممشى مدينة حمد الواقع في مجمع 1208 إذ اوضح بأن إدارة الخدمات البلدية المشتركة قامت باعتماد الممشى الواقع بمجمع 1208 والمطل على شارع سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (الهايوي) والممتد من الدوار 6 حتى الدوار 14ولكن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الموضوع حيث وجه الوزير خلف إلى إيجاد البدائل الممكنة لتخطي هذه العقبات الفنية.



وعن مشاريع المماشي الأخرى في الدائرة العاشرة، قال الجنيد إنه "يوجد مقترح مشروع ممشى آخر في الدائرة قد تم رفعه سابقا متمنيا اعتماده في أقرب وقت خدمة لأهالي الدائرة".



كما اقترح الجنيد توسعة مواقف سيارات السوق الواقع على الطريق رقم 1419 وعمل مدخل للسوق الجهة الأخرى على الطريق رقم 1423 في مدينة حمد بمجمع 1214 وذلك لخدمة مدرسة الميثاق الاعدادية للبنين، كما اقترح توفير مواقف للسيارات في الاراضي الفضاء بمدينة خمد في مجمع 2010.



وعبر وزير الأشغال عن حرص الوزارة وسعيها الدائم في متابعة تلك المقترحات وتوفير الحلول المناسبة لها مشيراً إلى أن كافة الطلبات المرفوعة محل اهتمام ودعم من قبل الوزارة في إطار الميزانية المتوفرة والخطة المطروحة.



وفي نهاية اللقاء شكر رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود وزارة الأشغال على اهتمامها بحل القضايا التي تواجه سكان دوائر المحافظة الشمالية، كما أشاد باستجابة مهندسي الوزارة لطلبات المواطنين في قطاعي الطرق والصرف الصحي وشئون البلديات، وقال "ندعم جهود وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في تطوير جميع المناطق والعمل على حلحلة المعوقات التي تعيق تقدم المشاريع المتعطلة، حيث نعمل جميعاً كمنظومة متكاملة من أجل مصلحة المواطنين ضمن القانون وتطبيقاً لتعليمات صاحب السمو رئيس الوزراء بتوفير العيش الكريم للمواطنين وتسهيل متطلباتهم والعمل على ايجاد الحلول لمشاكلهم، ونثني على تفهم سعادة الوزير واحتواء طلبات الاعضاء البلديين فهو السباق لتسهيل العمل البلدي وانجاح التجربة البلدية في مملكة البحرين وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".



ن.ف/ع ع



بنا 1230 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/22 - 34 : 03 PM