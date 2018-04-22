النسخة الثالثة من مؤتمر الإبداع التقني في العمل الخيري تنطلق أكتوبر المقبل المنامة في 22 أبريل / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الاحد برئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض الإبداع التقني في العمل الخيري السيد أحمد بوهزاع.



وخلال اللقاء، استعرض بوهزاع أبرز أهداف المؤتمر الذي شهد انطلاقة ناجحة في نسخته الأولى في العام 2015، كما تميز في نسخته الثانية في العام 2016، من خلال التفاعل الإيجابي من قبل المشاركين الذين بلغ عددهم 400 مشارك من 23 دولة، مشيراً إلى أن المؤتمر بصدد تنظيم النسخة الثالثة في شهر أكتوبر 2018، حيث يتناول مجالات التطوير الجذري في شتى ميادين العمل الخيري، ويبرز الأفكار والحلول الإبداعية والابتكارات التقنية المعدة خصيصاً لصالح الكيانات والمشروعات الخيرية المختلفة، بهدف تحقيق إنجازات جديدة ونوعية في هذا القطاع لتحقيق نهضة إنسانية ومجتمعية حقيقية وشاملة، وذلك بمشاركة نخبة من رموز العمل الخيري والإنساني وقياداته والمسؤولين والمانحين وصناع القرار حول العالم.



من جانبه، أشاد سعادة الوزير حميدان، بالمستوى المهني للإعداد والتحضير للمؤتمر، معتبراً نجاحه رافداً قوياً لرفع مستوى وفاعلية العمل والإتقان في المؤسسات الأهلية والتطوعية على الصعيد المحلي والإقليمي، مؤكداً أهمية المؤتمر الذي يعقد بمشاركة نخبة من أصحاب الخبرة من منظمات المجتمع المدني، ما يعكس اهتماماً ووعياً ملموساً لدى شركاء التنمية المستدامة بأهمية الابتكار وتبادل الخبرات للارتقاء بجودة حياة المجتمع، وهو نموذج إيجابي يؤكد تضافر الجهود والطاقات، لاكتشاف مفاتيح النهوض بالعمل التطوعي، وتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية.



وقال حميدان إن مملكة البحرين تشهد نهضة متقدمة في عمل مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الحراك الوطني الذي تقوده المنظمات الأهلية، مؤكداً في الوقت ذاته دعم الحكومة الموقرة ومساندتها المستمرة لكافة مؤسسات المجتمع المدني، وحرصها على تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذه المؤسسات لأهدافها.



من جانبه أعرب رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر ومعرض الإبداع التقني في العمل الخيري عن شكره واعتزازه وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الجهود المخلصة التي تقدمها لرعاية المؤتمر وإنجاح أعماله، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى خدمة وتطور مؤسسات العمل الخيري والتطوعي في مملكة البحرين.



ن.ف/ع ع



بنا 1223 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/22 - 26 : 03 PM