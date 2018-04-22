الأشغال: 673 بلاغاً عبر نظام "تواصل" في الربع الأول من 2018 المنامة في 22 أبريل / بنا / قال مدير إدارة الاتصال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني السيد فهد قاسم بوعلاي إن أكثر البلاغات الواردة لشئون الأشغال عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" خلال الربع الأول من العام 2018 تركزت في محافظة العاصمة.



وأضاف بوعلاي "بلغ عدد الطلبات والشكاوى خلال الربع الأول من عام 2018 (673) بلاغاً، حيث وصلت البلاغات خلال هذه الفترة في محافظة العاصمة (211)، وفي الشمالية (185)، والمحرق (144) وأقلها عدداً في الجنوبية (107)، وكان هناك (53) بلاغاً عاماً يتعلق بخدمات البنية التحتية بالمملكة، وكان أعلاها نسبة في شهر مارس (252) بلاغاً، يليه شهر فبراير (225) و(196) بلاغاً في شهر يناير، مؤكداً أن أغلبها تابع لقطاع الطرق (521) بلاغاً وتتركز حول طلبات صيانة الأرصفة والطرقات والحفر، ورصف الطرق الجديدة، و(122) طلباً بقطاع الصرف الصحي وأغلبها بشأن انشاء فتحات تصريف مياه الامطار وصيانة فتحات شبكات الصرف الصحي واستبدال أغطية فتحات الصرف الصحي. علماً بأن عدد (4) من البلاغات تتبع قطاعات أخرى، و(26) طلب حّول لجهات حكومية أخرى للاختصاص، مشيراً إلى ان الوزارة تتبع سياسة سرعة الرد على الشكاوى المستعجلة التي بلغ عددها (3)، وغير المستعجلة (670) بلاغاً. وتم الرد على جميع البلاغات بنسبة (100%).



وأوضح بوعلاي "احتل "نظام تواصل" خلال الربع الأول لعام 2018 المرتبة الأولى من اهتمام المواطنين بنسبة (61%)، كوسيلة للتواصل مع شئون الأشغال للإبلاغ عن الطلبات والشكاوى، يليه الهاتف بنسبة (26%)، ثم بقية المصادر بنسبة (13%).



وقال ان شؤون الأشغال تولي اهتماماً بالغاً لكل ما يرد من ملاحظات واستفسارات في نظام تواصل، من خلال خاصية التفاعل ثنائي الأطراف المتاحة فيه والذي تميزت به إدارة الاتصال على المستوى الوطني من خلال فوزها بجائزة الحكومة الإلكترونية 2017 لأحسن تفاعل إلكتروني مع الجمهور، حيث يقوم فريق العمل بتزويد مقدم البلاغ بالخط الساخن للجهة المعنية في حال رصد بلاغات ترجع لخدمات وجهات وزارية أخرى، وأيضا يتم الاتصال مباشرة بصاحب الطلب لتسجيل ملاحظاته في حال الحاجة لذلك، وإبلاغه بالفترة الزمنية المتوقعة للرد على المقترح أو الطلب في حال تحويل الطلب لقسم الدراسات والتصاميم أو اللجان الفنية المشتركة مع الجهات الخدمية الأخرى، وتتم معاودة الاتصال به فور الحصول على النتائج المطلوبة من الإدارات المختصة، وذلك حرصاً على التواصل مع صاحب البلاغ واطلاعه بمسار طلبه إلى حين حصوله على الرد النهائي.



وأوضح بوعلاي ان إدارة الاتصال تلقت العديد من الرسائل والتعليقات التي تعكس رضا العملاء، حيث يتيح النظام خاصية تلقي ملاحظات العملاء بعد الرد على طلباتهم، إلى جانب اعداد تحليل إحصائي شهري لجميع الشكاوى والمقترحات حسب المحافظات ونوع الطلبات الواردة لكل من قطاعي الطرق والصرف الصحي، وذلك بهدف رصد المناطق الأكثر تضرراً، ودراسة الاحتياجات وأولويات المناطق لتنفيذ المشاريع الجديدة والمستقبلية وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة.



وقال ان شؤون الأشغال ترحب بتلقي مقترحات واستفسارات المواطنين والمقيمين عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، من خلال الدخول إلى بوابة الحكومة الالكترونية، أو من خلال تطبيق "تواصل" للأجهزة الذكية الذي يمكن تحميله عبرBahrain.bh/apps. أو الاتصال مباشرة على الخط الساخن لتواصل: 80008001.



ن.ف/ع ع



بنا 1220 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/22 - 27 : 03 PM