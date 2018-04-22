شؤون الطيران المدني: مقاتلات قطرية تقترب من طائرة مدنية اماراتية بشكل يهدد سلامة الطائرة المنامة في 22 مايو / بنا / صدر عن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، بيان جاء فيه، ان مقاتلات قطرية قامت في حوالي الساعة 10:50 دقيقة من صباح اليوم الاحد الموافق 22 ابريل 2018م بالاقتراب من طائرة مدنية اماراتية تحمل النداء ETD 88N ، من نوع ايرباص 320 قادمة من مطار الدمام الى ابوظبي في رحلة مستوفية كافة الاشتراطات وتحلق فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي UN318 الواقع في اقليم البحرين لمعلومات الطيران، حيث اقتربت المقاتلات القطرية بشكل يهدد سلامة الطائرة المدنية الاماراتية والتي كانت تحلق على ارتفاع 250 الف قدم ، الامر الذي استدعى تدخل المراقبة الجوية بالبحرين واتخاذ الاجراءات الواجبة للحفاظ على سلامة الطيران وقيام قائد الطائرة الاماراتية ETD 88N بالمناورة والهبوط الى ارتفاع 246 الف قدم لتفادي الطائرات المقاتلة القطرية.



وقال البيان ان هذه الواقعة تمثل خرقاً صريحاً للأنظمة الدولية وتهدد امن وسلامة الملاحة الجوية العالمية ويترتب عليها مخاطر جسيمة على حركة الطيران وتهديد لأرواح المسافرين والممتلكات ، وتحتفظ مملكة البحرين بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تتم من قبل السلطات القطرية.



ع ع



بنا 1215 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/22 - 57 : 03 PM