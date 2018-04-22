"الحكومة الإلكترونية" تدعو إلى تحديث بيانات المجالس الرمضانية عبر تطبيق "إسلاميات" المنامة في 22 أبريل / بنا / تستعد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، لتحديث باقة من خدماتها الموسمية الموجودة على البوابة الوطنية bahrain.bh وتطبيق إسلاميات المقدم بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من ضمن الخدمات المفعلة "دليل المجالس الرمضانية" الذي يضم قائمة بالمجالس الرمضانية اليومية والأسبوعية، حيث بالإمكان استعراض اسم وعنوان المجلس وبيانات التواصل مع القائمين عليه وخاصية تحديد موقعه على الخارطة.



ودعت الهيئة كافة الراغبين في إدراج معلومات مجلسهم في الدليل إلى إرسال بيانات المجلس شاملة اسم المجلس وعنوانه والمحافظة التي يقع فيه، إلى جانب بيانات التواصل وأوقات إقامة المجلس وبيانات التواصل وموعد إقامته، عبر البريد الإلكتروني Ramadan@iga.gov.bh، وسيتم عرض تفاصيل المجلس في تطبيق إسلاميات المتوفر عبر Bahrain.bh/apps وعلى البوابة الوطنية Bahrain.bh.



ويوفر تطبيق إسلاميات مجموعة من الخدمات التي تهم المستفيدين ويمكن أن يُستفاد منها طوال العام، كخدمة "مواقيت الصلاة"، وخدمة بوصلة تحديد اتجاه القبلة، بالإضافة لخدمة "دليل المساجد والمراكز" التي تعتبر دليلاً للمساجد والمراكز الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن في مملكة البحرين مع إمكانية تحديد موقع المسجد أو المركز المطلوب على الخارطة، إلى جانب خدمة "احتساب ودفع الزكاة" المتوفرة عبر التطبيق، وتم ربطها بسعر الذهب اليومي لتسهيل احتساب مبلغ النصاب للمستخدم، إضافةً إلى خدمات "الحج والعمرة" والتي تشمل دليلاً لمنظمي حملات الحج والعمرة وبيانات الاتصال بهم وعناوين مكاتبهم، وخدمة الاستعلام عن تسجيل الحجاج.



وأعلنت الهيئة عن ترحيب فروعها، بالمراجعين لتقديم الخدمات التي تستلزم الحضور الشخصي، حسب أوقات العمل في الشهر الفضيل و التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، ويمكن للجمهور التعرف على الخدمات التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك عن طريق متابعة حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي @iGABahrain.



ن.ف/ع ع



بنا 1156 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/22 - 03 : 03 PM