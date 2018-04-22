بحضور سعادة رئيس هيئة الأركان افتتاح فعاليات التمرين التعبوي "فجر العواصف /22" المنامة في 22 أبريل/ بنا / حضر سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم الأحد، افتتاح فعاليات التمرين التعبوي "فجر العواصف/22" بسلاح البحرية الملكي البحريني، والذي ينفذه سلاح البحرية الملكي البحريني بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وخفر السواحل بوزارة الداخلية، والحرس الوطني، ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين فجر العواصف في إطار برامج وخطط مرسومة تهدف إلى التدريب والتأهيل ورفع كفاءة جميع المشاركين في التمرين.



وتشتمل فعاليات التمرين على الإعداد والتخطيط للعمليات القتالية البحرية، والعمل على رفع الجاهزية القتالية، إلى جانب القيام بعمليات تدريبية على إجراءات القيادة والسيطرة، كما تقوم القوات المشاركة في تمرين فجر العواصف بتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في الشأن العسكري البحري بأحدث التقنيات البحرية المتطورة لزيادة فاعلية سلاح البحرية الملكي البحريني في مواجهة الحالات القتالية المختلفة، ورفع مستوى وكفاءة منتسبيه، ضمن استراتيجية التحديث والتطوير في مجال التدريب البحري التي تنتهجها قوة الدفاع من أجل تهيئة أرضية عسكرية صلبة لحماية الحدود البحرية ومكافحة عمليات الإرهاب والتسلل والتخريب.



حضر افتتاح التمرين اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



ن.ف/خ.س



بنا 1115 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/22 - 22 : 02 PM