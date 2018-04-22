القائد العام يستقبل قائد العمليات المشتركة الأسترالية والقائد العام للقوات الأسترالية في الشرق الأوسط‎ المنامة في 22 أبريل/ بنا / أستقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم الأحد الفريق بحري John Johnston قائد العمليات المشتركة الأسترالية، واللواء Jaimie hatcher القائد العام للقوات الأسترالية في الشرق الأوسط والوفد المرافق.

ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد العمليات المشتركة الأسترالية و القائد العام للقوات الأسترالية في الشرق الأوسط، وتم استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.



ن.ف/خ.س



بنا 1114 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/22 - 23 : 02 PM