الأوقاف الجعفرية يطلع وفد وزارة الأشغال على المشاريع الوقفية المستقبلية المنامة في 22 أبريل / بنا / استقبل رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور، اليوم الاحد، وفداً من قطاع الطرق بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضم الوكيل المساعد للطرق المهندسة هدى فخرو والوكيل المساعد للخدمات الفنية المهندس إبراهيم الحواج، ورئيس وحدة الدعم الهندسي المهندسة كميلة علوي، ورئيس قسم هندسة المرور المهندس محمد عبدالحسين، بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية السيد علي ميرزا خميس ورئيس قسم تسجيل الأوقاف السيد عادل ثابت.

وأكد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية حرص الإدارة على تعزيز التواصل المباشر بين الإدارة ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيداً بتعاون وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالوزير المهندس عصام بن عبدالله خلف.



واطلع رئيس الأوقاف الوفد على المشاريع التي تنوي الإدارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واستمع إلى شرح مفصل من قبل وفد قطاع الطرق بشأن مشاريع الطرق ومخططات المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها، كما اطلع الوفد على عرض موجز بشأن المشاريع الوقفية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة.



من جانبها، أعربت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة هدى فخرو عن تقديرها لرئيس مجلس الأوقاف مؤكدةً أهمية استمرار اللقاءات الجانبية لفرق العمل الثنائية لمتابعة المشاريع ذات العلاقة مع الأوقاف الجعفرية وتفادي أية صعوبات قد تواجهها، لافتةً إلى أن مهندسي قطاع الطرق لن يألوا جهداً في سبيل التعاون التام لتنفيذ كافة المشاريع التي تصب في المصلحة العامة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1030 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/22 - 51 : 01 PM